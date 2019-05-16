Политика

Песков назвал оправданными задержания митингующих в ЕкатеринбургеМР7.ру 06:01

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, имели место быть провокации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными задержания на несанкционированных митингах против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщает ТАСС.
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В Кремле прокомментировали действия силовиков на акции в Екатеринбурге

RT на русском05:50

Кремль назвал действия полиции на протестах в Екатеринбурге оправданными

РИА Новости07:20

Кремль назвал оправданными действия силовиков в Екатеринбурге

Ведомости05:57

В Кремле одобрили действия силовиков у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

ТагилСити.ру06:26

«Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях»: Песков — о протестах у Драмы

Екатеринбург Онлайн05:43

В Кремле считают оправданным силовой разгон митингующих за сквер в Екатеринбурге

Znak.com05:33

Песков связался с главой РМК. «Много провокаций и ложной информации» на протестах в Екатеринбурге

URA.Ru05:20
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Происшествия

На Кораблестроителей горит квартира

По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов

Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Общество

Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих

Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Наука

На Гавайских островах обнаружены кораллы, способные пережить глобальное потепление

Залив Канеэ расположен на восточном берегу гавайского острова Оаху.
Обновлено в 07:15
Здоровье

В США людям угрожает опасная собачья болезнь

В США опасная собачья болезнь может перейти на людей.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Технологии

«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили недостатки

Обновлено в 09:09
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Спецназ на Ставрополье получил партию новых бронеавтомобилей «Тигр-М»

«В воинскую часть специального назначения Южного военного округа поступили шесть новейших бронированных автомобилей „Тигр-М“ марки ГАЗ», — сообщил в глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.
Обновлено в 08:35
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Тюмени осуждён замначальника спецназа УФСИН

Обновлено в 08:54
Хоккей

Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»

В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

Обновлено в 07:33
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