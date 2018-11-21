Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал "хитрым" вопрос о том, считает ли Россия, что пора объявить о сокращении добычи нефти в связи со снижением цены, передает К. По его словам, страны-экспортеры и страны-потребители наблюдают за волатильностью цены на нефть.

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Энергетика Энергетика Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

Энергетика Энергетика «Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.

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Энергетика Энергетика «Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.

Энергетика Энергетика Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.

Энергетика Энергетика Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть, Э.Набиуллина Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть.

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