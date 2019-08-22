Политика

Песков назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»Daily Storm 09:51

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не хотели бы вмешиваться в ситуацию вокруг возможной покупки Гренландии Соединенными Штатами Америки. Планы президента США Дональда Трампа насчет датского острова Песков назвал «международным шопингом».
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