Политика

Песков назвал главную тему несостоявшейся встречи Путина и Трампа
РБК
13:09

На планировавшейся в Буэнос-Айресе встрече лидеров России и США два политика должны были обсудить возможность ведения диалога о теме выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РБК13:09
Дмитрий Песков
Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 12:33
с чего всё началось

Песков назвал цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа

Главной целью несостоявшейся в Буэнос-Айресе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было хотя бы пунктиром наметить пути диалога по теме возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД.
ТАСС11:59

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Песков назвал цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа

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Песков назвал главную тему несостоявшейся встречи Путина и Трампа

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