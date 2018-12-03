Политика
Песков назвал главную тему несостоявшейся встречи Путина и Трампа
Песков назвал главную тему несостоявшейся встречи Путина и ТрампаРБК13:09
На планировавшейся в Буэнос-Айресе встрече лидеров России и США два политика должны были обсудить возможность ведения диалога о теме выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РБК13:09
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Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 12:33
с чего всё началось
Главной целью несостоявшейся в Буэнос-Айресе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было хотя бы пунктиром наметить пути диалога по теме возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД.ТАСС11:59
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