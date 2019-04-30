Политика

Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ДонбассаИА Новороссия 06:24

Ранее ЕС назвал "паспортный" указ Путина посягательством на суверенитет Украины. Госдеп США назвал указ Путина о паспортах для жителей Донбасса провокацией. Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
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Песков рассказал о «туристических» целях раздачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

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Lenta.ru05:43

В Кремле объяснили необходимость паспортизации ЛДНР

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Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

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Песков объяснил цель указа Путина о паспортах жителям Донбасса

Московский Комсомолец05:40

Песков объяснил, что паспорта РФ позволят жителям Донбасса ездить не только в Россию

ТАСС05:20
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Политика

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Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
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В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.
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