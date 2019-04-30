Политика
Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ДонбассаИА Новороссия 06:24
Ранее ЕС назвал "паспортный" указ Путина посягательством на суверенитет Украины. Госдеп США назвал указ Путина о паспортах для жителей Донбасса провокацией. Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
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Политика
Медведев: предложение о скидке на газ для Украины остается в силе
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил, что готов снизить цену на газ в рамках прямых поставок на 25% и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой страны.
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Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
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Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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В 2019 году призовой фонд Уимблдона увеличится на 11,8 процентов по сравнению с прошлым сезоном и составит 49,43 миллиона долларов.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием.
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На Avito выставили мозаичное панно со строящихся станций метро
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
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Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
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Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж
Следственные мероприятия и суды продолжаются, а вдова Марьянова Ксения Бик до сих пор не может оправиться после потери мужа.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Общество
Кадыров возглавил конный горный поход из тысячи всадников
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграме, что решил возглавить самый грандиозный по числу участников конный поход.
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Происшествия
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«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
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Общество
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ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
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Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину
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Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено вчера в 12:54
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка
В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.
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