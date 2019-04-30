Политика

Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ДонбассаИА Новороссия 06:24

Ранее ЕС назвал "паспортный" указ Путина посягательством на суверенитет Украины. Госдеп США назвал указ Путина о паспортах для жителей Донбасса провокацией. Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
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Песков рассказал о «туристических» целях раздачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Газета.Ru06:55

Раскрыта еще одна причина упрощенного гражданства для жителей Донбасса

Lenta.ru05:43

Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Известия05:32

Песков рассказал о проблемах жителей ДНР и ЛНР из-за документов

RT на русском05:34

Песков объяснил решение упростить выдачу паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР

Life.ru05:34

Песков объяснил цель указа Путина о паспортах жителям Донбасса

Московский Комсомолец05:40

Песков объяснил, что паспорта РФ позволят жителям Донбасса ездить не только в Россию

ТАСС05:20
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
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Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Происшествия

Под Пятигорском локализовали пожар на рынке

Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
Авто

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
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Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
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Происшествия

В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Экономика

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Политика

Как Макрон и Меркель решают конфликт между Сербией и Косово

Обновлено вчера в 15:02
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
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Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором

Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Авто

Volkswagen Amarok получил версию для экстремального бездорожья

VW Amarok от Delta 4x4 получил яркий запоминающийся экстерьер, выполненный в черных и красных матовых цветах.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский объявил конкурс на должность своего советника

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Хоккей

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»

Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
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Озвучены неисправности, при которых нужно избавляться от автомобиля

Обновлено в 11:47
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МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Технологии

Роскачество выявило лучшие мобильные приложения для путешествий

Роскачество провело тестирование онлайн-сервисов, выявив лучшие мобильные приложения для путешествий.
Обновлено в 02:47
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Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ

В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
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Врачи предупредили об опасности ЗОЖ-советов из Instagram

Зачастую же блогеры преподносят свое мнение, как правило абсолютно не обоснованное, как неоспоримую истину.
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В Петербурге ветераны и узники концлагерей получили новые квартиры

В Смольном 30 апреля в канун Дня Победы глава Петербурга Александр Беглов в торжественной обстановке вручил жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей ключи от новых квартир.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
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