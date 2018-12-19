В четверг пройдет традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал НТВ, как глава государства готовится к общению с журналистами. Путин взял на подготовку три дня, но это не отменяет других его рабочих мероприятий.

с чего всё началось

Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется.

Экономика, международная обстановка и региональные проблемы станут центральными темами большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом 19 декабря рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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