Песков назвал цели встречи Путина с президентом ЭстонииРИА Новости 05:11

В Эстонии есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью. С нашей точки зрения, это не имеет никаких оснований. Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы.

Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees. Песков подчеркнул, что опасения Эстонии не имеют никаких оснований.

Транспорт В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.

Политика Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Политика Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Общество В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Шоу-бизнес Егор Крид рассказал, что его ждёт после ухода из Black Star Егор Крид впервые вышел в свет с момента начала шумихи в СМИ о его уходе из Black Star.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Политика Ассанж требует от Швеции миллион долларов Судебные издержки Ассанж оценил в миллион долларов.

Армия и оружие Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова продемонстрировала свою коллекцию туфель Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова в одной из социальных сетей выложила видеоролик, где показывает, что ее обувь уже занимает весь коридор и вход в ванную, так как на полках уже не помещается.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Авто Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.

Происшествия Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Космос Зонд NASA Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на минимальное расстояние Вчера, 4 апреля, зонд NASA Parker Solar Probe завершил свою очередную миссию, приблизившись к Солнцу на минимальное расстояние.

Политика Экс-премьер Украины оценил вероятность нового майдана после выборов Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что майдана на Украине после президентских выборов не будет, пишет РИА Новости.

Происшествия Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».

Политика Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".

Армия и оружие Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море В акватории Чёрного моря совместные учения провели четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии.

Происшествия Собачница обстреляла школьника в Удельном парке в Петербурге Женщина выстрелила из пистолета в 15-летнего подростка после конфликта в Удельном парке Петербурга, в ночь на 5 апреля, сообщает телеканал «78».

Музыка Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards» Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».

Политика Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.