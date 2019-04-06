Песков назвал цель встречи Путина с президентом ЭстонииRT на русском 08:13

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Postimees рассказал об одной из целей встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

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