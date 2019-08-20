Политика
Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над СеверодвинскомREGNUM 07:48
Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны. Всеми данными о ЧП располагает президент России Владимир Путин, заявил 20 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин получает все данные по аварии в Архангельской области, разговоры о некоем "радиоактивном облаке" являются абсурдными, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости07:08
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