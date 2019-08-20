Президент РФ Владимир Путин получает все данные по аварии в Архангельской области, разговоры о некоем "радиоактивном облаке" являются абсурдными, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны. Всеми данными о ЧП располагает президент России Владимир Путин, заявил 20 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия В Самарской области изъяли всё отравленное масло В Самарской области изъяли 200 литров подсолнечного масла, которое могло стать причиной отравления 13 человек.

Политика Макрон по-русски написал о России Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.

Политика В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Армия и оружие Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.

Политика Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Происшествия Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.

Экономика Россияне стали брать меньше микрозаймов Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".

Футбол Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас» Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Политика Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.

Происшествия В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Здоровье В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах "Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.

Общество В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.

Происшествия В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Шоу-бизнес На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На пышное торжество собрались все звезды "Дома-2".

Футбол «Ахмат» попросил КДК отменить красную карточку Уциева Грозненский «Ахмат» подал заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить красную карточку Ризвана Уциева, показанную в матче против «Зенита».

Общество Минтруд выступил против введения штрафов за курение работников В ведомстве отметили, что поддерживают работу, направленную на укрепление здоровья общества, в том числе по отказу от курения.