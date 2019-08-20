Политика

Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над СеверодвинскомREGNUM 07:48

Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны. Всеми данными о ЧП располагает президент России Владимир Путин, заявил 20 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Кремль назвал разговоры о «радиоактивном облаке» под Архангельском абсурдом

Президент РФ Владимир Путин получает все данные по аварии в Архангельской области, разговоры о некоем "радиоактивном облаке" являются абсурдными, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости07:08

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Песков рассказал «URA.RU» правду о радиоактивном облаке, напугавшем россиян

URA.Ru07:31

Кремль назвал абсурдом карты возможного распространения радиоактивного облака

Газета.Ru07:18

Песков назвал абсурдом слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском

RT на русском08:25

Песков прокомментировал слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском

Московский Комсомолец07:48

Кремль назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском

РБК09:13

Кремль назвал разговоры о «радиоактивном облаке» под Архангельском абсурдом

РИА Новости07:08

Путин получает все данные о ЧП под Архангельском, — Песков

РЕН ТВ07:04
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Происшествия

В Самарской области изъяли всё отравленное масло

В Самарской области изъяли 200 литров подсолнечного масла, которое могло стать причиной отравления 13 человек.
Обновлено в 07:16
Политика

Макрон по-русски написал о России

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Космос

Работу Международной космической станции могут продлить до 2030 года

Обновлено в 08:52
Политика

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие

Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика

Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Общество

Порядка 15 тысяч москвичей переселят по реновации в 2020 году

Обновлено в 06:57
Экономика

Россияне стали брать меньше микрозаймов

Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".
Обновлено в 03:30
Футбол

Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
Обновлено в 07:31
Происшествия

Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

Обновлено в 01:43
Культура

Паспарту из телешоу «Форт Боярд» Андре Буше приедет в Кронштадт

Обновлено в 08:09
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию

Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев

Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Здоровье

В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах

"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
Обновлено в 02:14
Общество

В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах

Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика

Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Здоровье

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

Отказаться от лишней бумажки помог электронный документооборот.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП

Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На пышное торжество собрались все звезды "Дома-2".
Обновлено в 01:35
Футбол

«Ахмат» попросил КДК отменить красную карточку Уциева

Грозненский «Ахмат» подал заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить красную карточку Ризвана Уциева, показанную в матче против «Зенита».
Обновлено в 08:48
Общество

Минтруд выступил против введения штрафов за курение работников

В ведомстве отметили, что поддерживают работу, направленную на укрепление здоровья общества, в том числе по отказу от курения.
Обновлено в 08:40
Общество

В Москве зафиксировали самый тёплый день августа

Обновлено в 07:31
Экономика

Против налоговых уклонистов в РФ начали применять «архивные» данные

Комментируя ситуацию, партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров указал, что это первый ставший известным случай, когда налоговые органы ретроспективно использовали международное соглашение об обмене данными, и подобные решения ранее не встречались в практике.
Обновлено в 08:45
Политика

Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ дешевле американской

Обновлено в 05:27
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