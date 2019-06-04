Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»Известия 07:58

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед встречей в «нормандском формате» Киеву нужно сделать домашнюю работу. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.

Технологии YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.

Общество Рекордная жара придет в Москву на выходных Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Общество Умерла супруга президента Израиля Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.

Общество Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Политика Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о сдерживании иностранного вмешательства в выборы под "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы" (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act или DETER Act).

Шоу-бизнес Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.

Авто Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.

Авто Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее Задняя многорычажная подвеска от топовых модификаций стала базовым оснащением пикапа — она на 25 миллиметров увеличивает дорожный просвет сзади и на 46 килограммов грузоподъемность.

Космос Госкомиссия приняла решение о завершении проекта «Спектр-Р» Государственная комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение о прекращении попыток восстановления связи с аппаратом и завершении проекта.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Происшествия Мужчина ранил ножом полицейского в Москве В ходе выяснения обстоятельств мужчина ранил сотрудника полиции в область ноги. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Общество Сайт CNN заблокировали на территории Китая Интернет-ресурс телеканала CNN из Америки был заблокирован в Китае после того, как там был размещен материал о 30-летней годовщине событий, произошедших на площади Тяньаньмэнь.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Происшествия В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.

Здоровье В Улан-Удэ разбираются в причинах смерти 5-месячной девочки В правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах Накануне в Улан-Удэ в правительстве Бурятии вновь состоялось собрание чиновников и родителей, чьи дети умерли или чьим детям стало хуже в медучреждениях.

Шоу-бизнес Ани Лорак с треском уволила свою команду Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.

Транспорт Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.

Общество В России могут появиться дополнительные алименты на детей Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 официально представят 11 июня Согласно предыдущим слухам, Xiaomi Mi Band 4 будет поддерживать Bluetooth 5.0 и поставляться с аккумулятором на 135 мАч.