Политика
Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»Известия 07:58
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед встречей в «нормандском формате» Киеву нужно сделать домашнюю работу. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает «РИА Новости».
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Происшествия
В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра
В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:18
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Общество
Рекордная жара придет в Москву на выходных
Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Обновлено в 07:20
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
Обновлено в 08:25
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о сдерживании иностранного вмешательства в выборы под "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы" (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act или DETER Act).
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Авто
Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах
Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Авто
Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее
Задняя многорычажная подвеска от топовых модификаций стала базовым оснащением пикапа — она на 25 миллиметров увеличивает дорожный просвет сзади и на 46 килограммов грузоподъемность.
Обновлено в 07:47
Космос
Госкомиссия приняла решение о завершении проекта «Спектр-Р»
Государственная комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение о прекращении попыток восстановления связи с аппаратом и завершении проекта.
Обновлено 01 июня в 06:28
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Мужчина ранил ножом полицейского в Москве
В ходе выяснения обстоятельств мужчина ранил сотрудника полиции в область ноги. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.
Обновлено в 08:36
Общество
Сайт CNN заблокировали на территории Китая
Интернет-ресурс телеканала CNN из Америки был заблокирован в Китае после того, как там был размещен материал о 30-летней годовщине событий, произошедших на площади Тяньаньмэнь.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов
Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Обновлено в 03:08
Здоровье
В Улан-Удэ разбираются в причинах смерти 5-месячной девочки
В правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах Накануне в Улан-Удэ в правительстве Бурятии вновь состоялось собрание чиновников и родителей, чьи дети умерли или чьим детям стало хуже в медучреждениях.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Росздравнадзор: Общий наркоз умершему во время гастроскопии пациенту «Добромеда» дали без показаний врача
Установлено, что погибшему дали общий наркоз, несмотря на отсутствие для этого показаний и наличие проблем с сердцем.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак с треском уволила свою команду
Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В России могут появиться дополнительные алименты на детей
Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 официально представят 11 июня
Согласно предыдущим слухам, Xiaomi Mi Band 4 будет поддерживать Bluetooth 5.0 и поставляться с аккумулятором на 135 мАч.
Обновлено в 04:35
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34