Политика
Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»Российская газета 06:31
Даты проведения саммита в "нормандском формате" пока не определены, Киев должен сформировать свою позицию и провести "домашнюю работу". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Экономика
Герои сказок Пушкина украсят площадку ПМЭФ-2019
Герои пушкинских произведений в иллюстрациях художников города Палеха украсят не только деловые пространства КВЦ «Экспофорум», но и площадку проведения Торжественного приема от имени Организационного комитета Форума.
Обновлено в 04:34
Технологии
Союз автостраховщиков выпустил обновление приложения для фиксации ДТП
Обновление приложения «ДТП.Европротокол» для фиксации дорожных происшествий выпустил Союз автостраховщиков.
Обновлено в 07:32
Наука
Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти от всех причин
Редактирование генома ради полной защиты от ВИЧ может сокращать жизнь пациента, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 11:43
Авто
Lada Vesta получит электронную приборную панель
В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане
Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Обновлено в 12:36
Экономика
ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено в 09:26
Политика
Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином 5 июня
Обновлено в 10:43
Теннис
Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль вышел в полуфинал турнира
Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Турнир Большого шлема проходит в Париже.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Названа стоимость телевизоров-картин Samsung для России
Телевизоры The Frame от компании Samsung, которые еще получили второе название телевизоров-картин, вскоре появятся в продаже в России.
Обновлено в 12:44
Политика
ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в Донецке
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов мечеть в Донецке.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Политика
Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»
Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Обновлено в 10:14
Культура
Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian
Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Безрукова отказалась от «Кинотавра»
Актриса Ирина Безрукова не поехала в Сочи на кинофестиваль "Кинотавр", который откроется в ближайшие выходные, передает Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду и уехала в США
Популярная певица Ани Лорак уволила всю свою команду.
Обновлено в 08:56
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Авто
Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге
Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»
Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Футбол
Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку
Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56