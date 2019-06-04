Политика

Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»Российская газета 06:31

Даты проведения саммита в "нормандском формате" пока не определены, Киев должен сформировать свою позицию и провести "домашнюю работу". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Эксперт пояснил позицию России по «домашней работе» Украины

ФАН10:15

Кремль: Россия, Германия и Франция ждут Украину, чтобы закончить конфликт на Донбассе

URA.Ru06:06

Песков прокомментировал возможность новых встреч в «нормандском» формате

РИА Новости05:41

Песков: возможные сроки встречи лидеров «нормандской четверки» пока не определены

ТАСС05:36

Песков: конкретных планов по дате саммита «нормандской четверки» нет

Московский Комсомолец05:34

Песков посоветовал Киеву «сделать домашнюю работу» перед встречей в нормандском формате

РЕН ТВ05:29

Кремль попросил Киев сделать «домашнее задание» для «нормандской встречи»

РБК05:25
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Экономика

Герои сказок Пушкина украсят площадку ПМЭФ-2019

Герои пушкинских произведений в иллюстрациях художников города Палеха украсят не только деловые пространства КВЦ «Экспофорум», но и площадку проведения Торжественного приема от имени Организационного комитета Форума.
Обновлено в 04:34
Технологии

Союз автостраховщиков выпустил обновление приложения для фиксации ДТП

Обновление приложения «ДТП.Европротокол» для фиксации дорожных происшествий выпустил Союз автостраховщиков.
Обновлено в 07:32
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти от всех причин

Редактирование генома ради полной защиты от ВИЧ может сокращать жизнь пациента, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 11:43
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Политика

Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей

Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Группа кораблей Кольской флотилии провела учения на рейде

Обновлено в 11:21
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Обновлено в 12:36
Экономика

ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено в 09:26
Политика

Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином 5 июня

Обновлено в 10:43
Теннис

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль вышел в полуфинал турнира

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Турнир Большого шлема проходит в Париже.
Обновлено в 13:05
Гаджеты

Названа стоимость телевизоров-картин Samsung для России

Телевизоры The Frame от компании Samsung, которые еще получили второе название телевизоров-картин, вскоре появятся в продаже в России.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 04:00
Политика

ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в Донецке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов мечеть в Донецке.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Политика

Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»

Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Обновлено в 10:14
Культура

Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian

Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Безрукова отказалась от «Кинотавра»

Актриса Ирина Безрукова не поехала в Сочи на кинофестиваль "Кинотавр", который откроется в ближайшие выходные, передает Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и уехала в США

Популярная певица Ани Лорак уволила всю свою команду.
Обновлено в 08:56
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Авто

Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге

Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»

Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Футбол

Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
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