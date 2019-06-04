Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»Независимое телевидение Севастополя 09:40

Дмитрий Песков сегодня заявил о необходимости проделать «домашнюю работу» Киеву перед встречей в «нормандском формате».

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

Политика Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу» Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.

Происшествия Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100 Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.

Политика Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.

Политика Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

Религия Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.

Политика В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Экономика Правительство утвердило программу комплексного развития села На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.

Происшествия В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.

Политика Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.

Политика Путин встретится с Генсеком ООН «Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Здоровье Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.

Религия Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75% Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Энергетика В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой» "Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

Политика Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны не намерено отказываться от соглашения с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400.