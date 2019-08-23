Политика
Песков констатировал начало диалога Путина и ЗеленскогоREGNUM 06:54
Песков, отвечая на вопрос журналистов о вероятности скорого обмена между Россией и Украиной удерживаемых лиц и возможного улучшении отношений между двумя странами, напомнил слова, сказанные Путиным после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Культура
Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»
Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».
Обновлено в 04:37
Политика
В Кремле оценили решение мексиканской авиакомпании продать SSJ-100
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о том, что последний зарубежный покупатель российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) хочет их продать.
Обновлено в 06:24
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В заповедниках России потушили последний пожар
Уточняется, что за минувшие сутки пожарные завершили окарауливание и дотушивание локализованного лесного пожара в нацпарке "Забайкальский" на площади 325 гектар.
Обновлено в 06:13
Кино
В регионе пройдет акция «Ночь кино»
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Авто
Китайский суперседан за раз установил два рекорда Нюрбургринга
Модель установила сразу два новых рекорда – как самый быстрый переднеприводный автомобиль и как самая быстрая четырехдверная машина трека.
Обновлено в 06:31
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Политика
В Калужской области раскрыли ячейку исламистов
Религиозно-экстремистскую ячейку, члены которой занимались сбором средств для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", раскрыли в Калужской области.
Обновлено в 06:59
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Общество
Болгарин с пересаженными сердцем и почкой совершил восхождение на горную вершину
Единственный болгарин с пересаженными сердцем и почкой - Георгий Пеев, совершил восхождение на горную вершину Мусала (2995 м над уровнем моря), во имя донорства и спасения человеческой жизни.
Обновлено в 06:27
Политика
Die Welt назвал выгодной для России ссору США и Дании из-за Гренландии
Вашингтон действует в интересах России, ссорясь из-за покупки Гренландии с Данией, которая выступает ключевым союзником США в борьбе против строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Die Welt.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Заворотнюк отменила спектакль после слухов о раке
После слухов об онкологическом заболевании Анастасия Заворотнюк отменяет свое участие в спектаклях, сообщает "Стархит".
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Huawei представила процессор Ascend 910 с технологиями искусственного интеллекта
Китайская телекоммуникационная компания Huawei в пятницу представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, а также новое программное обеспечение MindSpore.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 05:50
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных рядом с офисом фонда «Справедливая помощь доктора Лизы»
В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных рядом с офисом фонда "Справедливая помощь доктора Лизы".
Обновлено в 06:30
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Уилану вызвали скорую
В Лефортовский суд Москвы в ходе заседания судья вызвал скорую помощь для обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:40
Общество
«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть
Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» отправился на заключительные испытания
Фрегат "Адмирал Касатонов", строящийся на заводе "Северная верфь", отправился в море на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве умер титулованный бодибилдер
Причиной смерти стал оторванный тромб. Также известно, что 22 августа у заслуженного бодибилдера был день рождения.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22