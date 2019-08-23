Песков, отвечая на вопрос журналистов о вероятности скорого обмена между Россией и Украиной удерживаемых лиц и возможного улучшении отношений между двумя странами, напомнил слова, сказанные Путиным после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.

Культура Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой» Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».

Политика В Кремле оценили решение мексиканской авиакомпании продать SSJ-100 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о том, что последний зарубежный покупатель российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) хочет их продать.

Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Происшествия В заповедниках России потушили последний пожар Уточняется, что за минувшие сутки пожарные завершили окарауливание и дотушивание локализованного лесного пожара в нацпарке "Забайкальский" на площади 325 гектар.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Авто Китайский суперседан за раз установил два рекорда Нюрбургринга Модель установила сразу два новых рекорда – как самый быстрый переднеприводный автомобиль и как самая быстрая четырехдверная машина трека.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.

Политика В Калужской области раскрыли ячейку исламистов Религиозно-экстремистскую ячейку, члены которой занимались сбором средств для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", раскрыли в Калужской области.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Политика The Guardian назвала Крым российским В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Общество Болгарин с пересаженными сердцем и почкой совершил восхождение на горную вершину Единственный болгарин с пересаженными сердцем и почкой - Георгий Пеев, совершил восхождение на горную вершину Мусала (2995 м над уровнем моря), во имя донорства и спасения человеческой жизни.

Политика Die Welt назвал выгодной для России ссору США и Дании из-за Гренландии Вашингтон действует в интересах России, ссорясь из-за покупки Гренландии с Данией, которая выступает ключевым союзником США в борьбе против строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Die Welt.

Шоу-бизнес Заворотнюк отменила спектакль после слухов о раке После слухов об онкологическом заболевании Анастасия Заворотнюк отменяет свое участие в спектаклях, сообщает "Стархит".

Гаджеты Huawei представила процессор Ascend 910 с технологиями искусственного интеллекта Китайская телекоммуникационная компания Huawei в пятницу представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, а также новое программное обеспечение MindSpore.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.

Происшествия Обвиняемому в шпионаже Уилану вызвали скорую В Лефортовский суд Москвы в ходе заседания судья вызвал скорую помощь для обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

Общество «Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» отправился на заключительные испытания Фрегат "Адмирал Касатонов", строящийся на заводе "Северная верфь", отправился в море на заключительный этап заводских испытаний.

Происшествия В Москве умер титулованный бодибилдер Причиной смерти стал оторванный тромб. Также известно, что 22 августа у заслуженного бодибилдера был день рождения.