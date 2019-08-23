Политика

В Кремле заявили о начале диалога Путина и ЗеленскогоРБК 05:32

В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
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