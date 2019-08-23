Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и ЗеленскогоРБК 05:32
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Экономика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 17:40
Здоровье
Аллергикам посоветовали не пить абсент
Москвичам с аллергией на пыльцу посоветовали не пить абсент и вермут, а также не есть арбузы или дыни как минимум до сентября.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Нетаньяху развязал руки военным для противодействия Ирану
Приказ военным делать все необходимое для противостояния Ирану отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 04:13
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика
В комиссию ГД поступили новые данные о вмешательствах в дела РФ извне
Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ получили новые документы и данные, которые указывают на действия иностранных СМИ и представителей государств, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита
Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
CNN: Трамп усомнился в целесообразности своего участия в саммите G7
Президент США Дональд Трамп сомневался в целесообразности своего присутствия на предстоящем саммите G7 во Франции.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
США отозвали предложение о продаже Турции комплексов Patriot
Представители Госдепа сообщили, что предложение о покупке зенитных ракетных систем (ЗРС) Patriot, которое США сделали Турции, больше недействительно.
Обновлено в 04:49
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения
Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения Кристина Бродская опубликовала трогательный пост в честь дня рождения супруга на официальной странице в Instagram.
Обновлено в 00:01
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников
За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.
Обновлено в 05:43
Здоровье
Уволившихся нижнетагильских хирургов заменили коллеги из Екатеринбурга
Хирургов ЦГБ №1 и Демидовской больницы Нижнего Тагила, положивших на стол начальства заявления об увольнении из-за большой нагрузки и низкой зарплаты, подменили коллеги из Екатеринбурга.
Обновлено в 06:17
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02