В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

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