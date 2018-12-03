Политика

Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне
РБК
12:38

Телеведущий Сергей Брилев может быть вынужден покинуть Общественный совет при Министерстве обороны, если в ведомстве признают, что он нарушил положение о его работе. Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК12:38
Дмитрий Песков
Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 12:21
с чего всё началось

Песков: Брилев, возможно, покинет Общественный совет при Минобороны

Песков отдельно отметил, что наличием гражданства Великобритании Брилев не нарушил закон, "потому что не является госслужащим".
ТАСС12:21

Подробнее о событии

Песков: Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны

Коммерсантъ14:29

Пресс-секретарь президента допускает исключение Сергея Брилёва из Общественного совета при Минобороны

Эхо Москвы15:00

Песков допустил исключение Брилева из совета при Минобороны

Газета.Ru13:24

Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне

РБК12:38

Песков не исключил, что Брилеву придется покинуть Общественный совет при Минобороны РФ

Росбалт12:29

Песков: Брилев, возможно, покинет Общественный совет при Минобороны

ТАСС12:21

«Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть патриотом России? Да!» Песков — о Сергее Брилеве

Дождь13:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Политика

Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД

Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 20:26
Политика

Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 20:35
Политика

Песков рассказал о самых активных рабочих часах Путина

Самое активное рабочее время в графике президента России наступает после 18 часов и часто длится до полуночи.
Обновлено в 19:02
Политика

Генпрокурор Украины призвал ввести новые санкции против россиян

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выдвинул инициативу о введении новых санкций против российских граждан и компаний после инцидента у Керченского пролива.
Обновлено в 20:39
Политика

Нетаньяху обсудит с Помпео ситуацию в ближневосточном регионе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию в ближневосточном регионе во время встречи в Брюсселе.
Обновлено в 20:07
Политика

Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому, он уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина.
Обновлено в 20:36
Политика

Задержанные после провокации украинские суда не покидали порта Керчи

Задержанные после провокации в Черном море корабли Военно-морских сил Украины не покидали порта Керчи, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Республики Крым.
Обновлено в 20:27
Политика

Трамп назвал встречу с лидером КНР необыкновенной

Обновлено в 19:46
Политика

Посол США назвала Польшу «бастионом защиты» от России

Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала страну «бастионом защиты» в данном регионе от российской агрессии, а также заявила, что страна играет фундаментальную роль в глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Под Астраханью на учениях подняли по тревоге расчеты «Искандер-М»

Обновлено в 20:02
Армия и оружие

НАТО рассмотрит вопрос о нарушениях Россией договора о РСМД

Вопрос о возможных нарушениях Россией подписанного с США в 1987 году договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) станет одним из ключевых на двухдневной встрече глав МИДов стран-членов НАТО, которая откроется во вторник, 4 декабря, в Брюсселе.
Обновлено в 19:26
Политика

Госдеп положительно оценил функционирование зоны деэскалации в Идлибе

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон положительно оценивает функционирование зоны деэскалации в сирийском Идлибе.
Обновлено в 19:38
Политика

Мадуро заявил о праве Венесуэлы торговать золотом, несмотря на санкции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что его страна имеет право экспортировать золото, несмотря на санкции со стороны США.
Обновлено в 20:14
Политика

На Капитолийском холме проходит церемония прощания с Бушем-старшим

На Капитолийском холме началась церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, передает ТАСС.
Обновлено в 20:36
Политика

Эксперт прокомментировал слова Мэй об усилении антироссийских санкций

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Лондон продолжит выступать за усиление антироссийских санкций.
Обновлено в 19:51
ещё по теме
Брилёв Сергей Борисович
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное