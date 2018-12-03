Песков отдельно отметил, что наличием гражданства Великобритании Брилев не нарушил закон, "потому что не является госслужащим".

с чего всё началось

Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да.

Телеведущий Сергей Брилев может быть вынужден покинуть Общественный совет при Министерстве обороны, если в ведомстве признают, что он нарушил положение о его работе. Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне

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