Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.

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