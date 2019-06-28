Политика
Песков допустил реанимацию «нормандского формата»Известия 13:16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
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Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Интерфакс14:04
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
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Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП
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Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
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Порошенко испугался переговоров Путина и Трампа
Экс-президента Украины Петра Порошенко напугали переговоры российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа во время саммита G20, проходящего в японской Осаке.
Обновлено в 17:55
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Южное дерби на Кубке Париматч Премьер перенесено на другое время
Встреча между «Краснодаром» и «Ростовом» в рамках предсезонного турнира за Кубок Париматч Премьер, запланированная на 30 июня в 14:00, состоится раньше.
Обновлено в 05:07
Происшествия
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Обновлено в 15:28
Здоровье
Минтруд: В России увеличивается количество детей-инвалидов
В министерстве отметили, что общая численность детей с инвалидностью в России неуклонно увеличивается.
Обновлено в 09:21
Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Эксперт рассказал о проблемах полиции в деле отравителя в Москве
Ранее официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено в 12:49
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Наука
Роборука теперь может определять опасные вещества в воде
Ученые прикрепили к роботизированной руке биосенсорный модуль, который позволяет определять в воде наличие загрязняющих и опасных веществ.
Обновлено в 19:51
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Экипаж самолета Москва–Дублин подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, пишет 29 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Путешествия
Почему из Крыма не выходит нашего Лазурного берега
Для москвича Петербург вообще стал почти предместьем.
Обновлено в 10:55
Космос
Армада кораблей инопланетян замечена возле Солнца
Обновлено вчера в 21:26
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
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Кино
Депардье снимется в новой комедии со звездным составом
Обновлено в 12:48
Политика
Путин объяснил кризис либеральных идей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено вчера в 17:05
Баскетбол
ЦСКА предложил двухлетний контракт М. Дилэйни
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Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13