Политика

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»Известия 13:16

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
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с чего всё началось

В Кремле сочли возможным возрождение нормандского формата с приходом Зеленского

Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс14:04

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Песков заявил о подготовке встречи глав МИД и Минобороны в «нормандском формате»

ТАСС20:58

Песков не исключил реанимацию «нормандского формата»

Газета.Ru13:39

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

Российская газета14:13

Помощники лидеров «нормандской четвёрки» решат, нужна ли встреча глав

RT на русском13:59

Песков счел непонятными многие подходы Киева

Телеканал 360°14:38

Кремль увидел реанимацию «нормандского формата» из-за прихода Зеленского

РБК13:29

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Известия13:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
Финансы

Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП

Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП.
Обновлено в 14:36
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
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Политика

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Экс-президента Украины Петра Порошенко напугали переговоры российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа во время саммита G20, проходящего в японской Осаке.
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Футбол

Южное дерби на Кубке Париматч Премьер перенесено на другое время

Встреча между «Краснодаром» и «Ростовом» в рамках предсезонного турнира за Кубок Париматч Премьер, запланированная на 30 июня в 14:00, состоится раньше.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.
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Армия и оружие

Невидимый для самолетов и дронов радар создали в России

Обновлено в 06:45
Здоровье

Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме

Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
Обновлено в 15:28
Здоровье

Минтруд: В России увеличивается количество детей-инвалидов

В министерстве отметили, что общая численность детей с инвалидностью в России неуклонно увеличивается.
Обновлено в 09:21
Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Эксперт рассказал о проблемах полиции в деле отравителя в Москве

Ранее официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено в 12:49
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Наука

Роборука теперь может определять опасные вещества в воде

Ученые прикрепили к роботизированной руке биосенсорный модуль, который позволяет определять в воде наличие загрязняющих и опасных веществ.
Обновлено в 19:51
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации

Экипаж самолета Москва–Дублин подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, пишет 29 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
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Путешествия

Почему из Крыма не выходит нашего Лазурного берега

Для москвича Петербург вообще стал почти предместьем.
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Космос

Армада кораблей инопланетян замечена возле Солнца

Обновлено вчера в 21:26
Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 17:20
Кино

Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

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Политика

Путин объяснил кризис либеральных идей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено вчера в 17:05
Баскетбол

ЦСКА предложил двухлетний контракт М. Дилэйни

Обновлено в 13:52
Происшествия

Барабанщик группы Korn Again продолжил выступление во время инсульта

Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Происшествия

На границе США и Канады сошел с рельсов поезд с опасными веществами

Обновлено в 20:53
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
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