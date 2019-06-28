Политика

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»Известия 13:16

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
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Песков счел непонятными многие подходы Киева

Телеканал 360°14:38

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Известия13:16

Помощники лидеров «нормандской четвёрки» решат, нужна ли встреча глав

RT на русском13:59

Песков не исключил реанимацию «нормандского формата»

Газета.Ru13:39

Песков назвал условия для проведения встречи «нормандской четверки» на уровне лидеров

ТАСС13:35

Кремль увидел реанимацию «нормандского формата» из-за прихода Зеленского

РБК13:29

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

Российская газета14:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Мамаева считает, что футболиста испортили деньги

Как уверяет бывшая подруга спортсмена, его очень испортили деньги и популярность.
Обновлено в 13:41
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено в 16:53
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Футбол

В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон

Обновлено в 12:54
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Политика

Встреча Путина и Трампа началась на саммите G20

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 01:14
Общество

Во Франции зафиксировали рекордный уровень жары

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за роста уровня воды

МЧС и муниципальные власти начали эвакуацию города Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка министерства.
Обновлено в 08:00
Общество

В Воронеже проходит общегородской выпускной. Прямая трансляция

Обновлено в 15:22
Политика

Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов

Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.
Обновлено в 15:24
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Гутерреш обсудил с Си Цзиньпином и Абэ ситуацию на Корейском полуострове

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил на полях саммита G20 в Осаке с премьер-министром Японии Абэ Синдзе и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове.
Обновлено в 17:52
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

Обновлено в 07:01
Футбол

«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»

Обновлено в 14:22
Футбол

Венгер может возглавить «Ниццу»

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Ниццу", сообщает журналист France Football Набиль Джеллит.
Обновлено в 15:15
Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
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