Политика
Песков допустил реанимацию «нормандского формата»Известия 13:16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
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Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряков
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Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
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В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
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Ранее сообщалось, что сборная Аргентины переиграла Венесуэлу и вышла в 1/2 финала Кубка Америки Футбол.
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Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
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На концерте Little Big в Екатеринбурге девушка сломала ногу
На концерте Little Big на Октябрьской площади в Екатеринбурге одна из зрительниц сломала ногу.
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая
Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
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Плесень сможет выжить в условиях открытого космоса
Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»
Российский продюсер Бари Алибасов намерен внести изменения в состав музыкального коллектива «На-На».
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес
У Лолиты Милявской обнаружили отсутствие голосовых связок
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Экипаж самолета Москва–Дублин подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, пишет 29 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:05
Авто
В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года
С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено в 22:16
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:32
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Общество
Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым
На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.
Обновлено в 22:22
Шоу-бизнес
Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения
28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения - певице исполняется 53 года.
Обновлено в 14:14
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально разведены
В пятницу утром Хамовнический районный суд удовлетворил иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Обновлено в 08:52
Политика
Эрдоган сообщил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.
Обновлено в 22:31
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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