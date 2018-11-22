Политика

Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря
Известия
вчера в 07:50

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина, возможно, состоится 20 декабря. Такой возможности не исключил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает «РИА Новости».
Известиявчера в 07:50
Дмитрий Песков
Я не исключаю этого, когда придет время, мы сообщим дату.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 07:04

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