Политика

Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря
Газета.Ru
вчера в 08:48

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 08:48
Дмитрий Песков
Я не исключаю этого, когда придет время, мы сообщим дату.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 07:04

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Большая пресс-конференция Путина состоится 20 декабря

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