Политика
В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Она станет четырнадцатой встречей главы государства с журналистами в таком формате.
RT на русском11:28
Я не исключаю этого, когда придет время, мы сообщим дату.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 07:04
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