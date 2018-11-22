Политика
Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря
Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабряГазета.Ruвчера в 08:48
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 08:48
Я не исключаю этого, когда придет время, мы сообщим дату.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 07:04
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