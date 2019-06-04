Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате»Взгляд.ру 06:02

Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате»

Религия Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Культура Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Политика Германия вновь вступилась за «Северный поток-2» Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока-2», передает РИА Новости.

Политика В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Хоккей «Северсталь» подписала контракт с чешским защитником Шулаком Защитник Либор Шулак стал игроком "Северстали", информирует официальный Твиттер команды.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.

Шоу-бизнес Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой Ольга Бузова сегодня презентовала новый клип. Поздравить певицу пришли многие звезды шоу-бизнеса.

Общество Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Общество 20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники 90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.

Гаджеты Apple перестала обновлять устаревшие модели iPhone Apple больше не будет выпускать обновления операционной системы для устаревших моделей iPhone и iPad.

Футбол «Монако» создал игру про футболиста Головина "Монако" предложил своим болельщикам мини-игру, в которой использовал изображение полузащитника Александра Головина.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Общество Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.

Происшествия На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.

Финансы Средняя ставка банков по вкладам в рублях снизилась Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях снизилась до 7,37%.

Авто Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.

Политика Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17 Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.