Политика

Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате»Взгляд.ру 06:02

Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Эксперт пояснил позицию России по «домашней работе» Украины

ФАН10:15

Песков посоветовал Киеву «сделать домашнюю работу» перед встречей в нормандском формате

РЕН ТВ05:29

Песков прокомментировал возможность новых встреч в «нормандском» формате

РИА Новости05:41

Песков: возможные сроки встречи лидеров «нормандской четверки» пока не определены

ТАСС05:36

Песков: конкретных планов по дате саммита «нормандской четверки» нет

Московский Комсомолец05:34

Кремль: Россия, Германия и Франция ждут Украину, чтобы закончить конфликт на Донбассе

URA.Ru06:06

Кремль попросил Киев сделать «домашнее задание» для «нормандской встречи»

РБК05:25
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«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллине

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В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

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Экономика

Самый богатый человек в мире купит новую квартиру

Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
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США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина.
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Экономика

Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»

«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций.
Обновлено в 11:16
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Беглов поблагодарил «Газпром» за позицию по снижению тарифов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил благодарность ПАО "Газпром" и руководителю корпорации Алексею Миллеру за позицию по тарифам на теплоснабжение.
Обновлено в 09:55
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Похоже, цифровой магазин Microsoft Store раньше времени рассекретил дату выхода хардкорного ролевого экшена The Surge 2. Согласно информации на странице предзаказа, релиз состоится 24 сентября.
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Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
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В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.
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В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения

Существует множество мнений о том, каким будет новое поколение Lada 4x4.
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Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня

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«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

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