Политика
Песков анонсировал встречу лидеров России, Турции и Ирана в СочиРИА Новости 13:18
Встреча лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Сочи 14 февраля, в этот же день состоятся двусторонние контакты Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Происшествия
В центре Москвы произошел пожар в жилом доме
Обновлено в 18:06
Авто
«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок
Обновлено в 07:36
Происшествия
Пропавший самолет с футболистом Салой обнаружен на дне Ла-Манша
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Обновлено в 16:49
Происшествия
Число жертв аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех
Число погибших в ДТП с автобусом с детьми под Калугой возросло до четырех, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталья Горохова.
Обновлено в 03:58
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Общество
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн
Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В Калифорнии самолет врезался в жилые дома
По данным издания, самолет врезался в жилые дома в городе Йорба-Линда. Как отмечается, после падения самолет взорвался.
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Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России
В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
Обновлено в 17:10
Происшествия
У суворовцев из Ульяновска нашли личинки червей
Обновлено в 16:46
Происшествия
Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште
Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Попытки врачей спасти Децла попали на видео
Обновлено в 08:14
Авто
Опубликованы фотографии одного из редких прототипов «Нивы»
Модернизированная «Нива» с квадратной оптикой проходила под заводским индексом ВАЗ-21214М, должна встать на конвейер в 2009-м.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Около 30 тысяч человек остались без воды в Энгельсе
Обновлено в 16:36
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Илон Маск восхитился своей Tesla в украинском Марсе
Основатель компании Tesla Илон Маск восхитился фотографией, на которой автомобиль этой марки стоит у таблички с названием украинского села Марс.
Обновлено в 16:36
Экономика
Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки
В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки
Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Обновлено в 10:54
Авто
Nissan не будет выпускать X-Trail в Великобритании
Компания Nissan отказалась выпускать кроссоверы X-Trail на заводе в британском городе Сандерленд.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Три человека погибли, отравившись угарным газом в гараже в Москве
Тела трех человек нашли в гараже на востоке Москвы, пишут СМИ.
Обновлено в 16:59
Технологии
Из YouTube может пропасть кнопка «дизлайк»
Из сервиса видеохостинга YouTube может пропасть кнопка «дизлайк», которая позволяет выразить негативное отношение пользователей к опубликованному контенту.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Лион» одержал волевую победу над «ПСЖ» в чемпионате Франции
Футболисты "Лиона" одержали волевую победу над "Пари Сен-Жермен" в матче 23-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 17:10
Космос
Астрономы открыли новую галактику
Карликовую галактику обнаружила международная команда учёных.
Обновлено в 11:51
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Футбол
Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
"Манчестер Сити" нанес поражение лондонскому "Арсеналу" в 25-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:31
Спорт
Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России
Обновлено в 12:35
Театры
В Петербурге умер актер Анатолий Артемов
Обновлено в 14:19
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Командир, не гони
Технология используется по всей России с 1 декабря.
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