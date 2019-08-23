Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США. Скоро его обнародуют, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В основном, обсуждалась проблематика ДРСМД в контексте недавнего испытания Соединенными Штатами Америки ракеты среднего радиуса действия сухопутным наземным стартом.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России, на котором затрагивался вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также недавние ракетные испытания США, сделал важное заявление, и вскоре его обнародуют.

Песков анонсировал важное заявление Путина после совещания по ДРСМД

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