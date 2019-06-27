Политика

Песков: Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировкеЭхо Москвы 05:28

Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке, но нужно контролировать его правоприменительную практику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
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с чего всё началось

Кремль велел полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников и силовиков

По словам источников, не будут привлекать к ответственности и тех, кто высказывается против Владимира Путина.
Дождь02:19

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В Кремле отвергли корректировку закона об оскорблении власти

РБК06:46

Кремль увидел в наказании за критику чиновников «неправильное прочтение или злоупотребление»

Дождь06:11

«Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке, однако, необходимо отработать правоприменительную практику»

Эхо Москвы06:30

Песков: закон об оскорблении госсимволов не должен распространяться на критику чиновников

ТАСС05:32

В Кремле наблюдают за правоприменением закона об оскорблении государства

РИА Новости05:17

Кремль: Закон об оскорблении госсимволов не должен распространяться на критику чиновников

Якутия 2405:15

В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства

RT на русском06:08
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Появилось видео момента крушения АН-24 в Бурятии

В Бурятии 2 человека — командир и бортмеханик самолёта — погибли и 7 пассажиров пострадали во время аварийной посадки Ан-24 а/к Ангара.
Обновлено в 02:45
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков

Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.
Обновлено в 09:45
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика

Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»

США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подала на развод

Сегодня Алена сообщила, что подала заявление на развод 26 июня. Она надеется сохранить дружбу с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 07:00
Музыка

Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Подруга лишила бизнеса экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова потеряла свой бизнес.
Обновлено в 10:20
Здоровье

Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний

В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением

Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:06
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика

В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера

В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика

Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом

Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о том, что Юнус-Бек Евкуров, ушедший с поста главы Ингушетии, станет его заместителем.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Свадьба Азизы отменяется из-за пагубной привычки жениха

Обновлено в 08:44
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Политика

Евросоюз официально продлил санкции против России

Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Происшествия

На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул

Джордан Линдси из Калифорнии была атакована во время ныряния на Багамских островах тремя акулами, она скончалась в больнице.
Обновлено в 06:13
Авто

Ford F-Series Super Duty получит дополнительный пакет для бездорожья

Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57

Обновлено в 10:41
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика

ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»

Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Политика

Грызлов обеспокоен ходом разведения сил в районе Станицы Луганской

Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов выразил обеспокоенность ходом разведения сил в районе Станицы Луганской в связи с информацией о возможном демарше Киева в пятницу.
Обновлено в 10:21
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
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