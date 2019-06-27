Песков: Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировкеЭхо Москвы 05:28

По словам источников, не будут привлекать к ответственности и тех, кто высказывается против Владимира Путина.

с чего всё началось

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Песков: Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке

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