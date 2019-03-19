Политика

Песков: В России хотят видеть на Украине президента мира, а не войныЭкономика сегодня 06:43

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве хотели бы, чтобы на Украине в результате выборов к власти пришел президент мира, а не войны, который сможет трезво оценить реальность.
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Дмитрий Песков
Лучше, чтобы был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 06:15

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