Песков рассказал об ожиданиях от нового президента УкраиныИА Новороссия 08:32

Лучше, чтобы был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией.

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Песков рассказал об ожиданиях от нового президента Украины

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