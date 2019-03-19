Политика
Песков рассказал об ожиданиях от нового президента УкраиныИА Новороссия 08:32
В Кремле хотели бы, чтобы пост президента Украины занял "трезво оценивающий реальность" и "политически мудрый человек". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Лучше, чтобы был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 06:15
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