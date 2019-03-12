Политика
Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по ВенесуэлеRT на русском 06:18
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.
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Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.ТАСС07:01
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Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
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Общество
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По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
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Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
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Политика
Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что в будущем может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
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Назван ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России
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Ходят слухи, что в дешевом — сплошные заменители.
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В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
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Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
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«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
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«Енисей» завершил матч с «Рубином» ничьей
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