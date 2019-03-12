Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по ВенесуэлеRT на русском 06:18

Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.

Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле

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