Политика

Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по ВенесуэлеRT на русском 06:18

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.
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Песков заявил, что Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС07:01

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Песков заявил, что Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

ТАСС07:01

В Кремле прокомментировали планы Трампа поговорить с Путиным

Газета.Ru06:43

Кремль не получал запросов от США обсудить ситуацию в Венесуэле

РИА Новости06:51

Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным

РБК06:52

Белый дом разговор с Путиным не запрашивал - Кремль

Царьград06:21

Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле

RT на русском06:18

Песков сообщил, что США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле

ФАН06:49
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Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
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Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
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Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
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Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Общество

Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России

Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Политика

Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

Обновлено вчера в 18:51
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Политика

В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной

Обновлено вчера в 17:20
Политика

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

О готовности Турции начать операцию против Сил самообороны сирийских курдов на востоке от Евфрата и в Манбидже Эрдоган заявлял еще в середине декабря, но после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, объявившем о выводе войск из Сирии, он решил ее отложить.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика

Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстука

Обновлено в 06:13
Политика

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что в будущем может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
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Назван ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России

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Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов»

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.
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Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества

При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Суд в Забайкалье приговорил 12 экс-сотрудников ГИБДД за взятки

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Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
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Почему дешевое молоко опасно для сердца

Ходят слухи, что в дешевом — сплошные заменители.
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Армия и оружие

Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Обновлено в 01:38
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Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Стефан Карри: «Судья стал MVP матча с „Миннесотой“»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефан Карри прокомментировал концовку матча регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (130:131 ОТ).
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Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

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Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 06:01
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«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
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«Енисей» завершил матч с «Рубином» ничьей

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