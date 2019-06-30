Политика

Песков: Россия впервые почувствовала от Трампа взаимностьВзгляд.ру 07:18

Россия впервые почувствовала взаимность от президента США Дональда Трампа в стремлении нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков отметил, что Путин говорил о желании нормализовать и развивать двусторонние отношения.
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Песков рассказал о возникновении «взаимности» между США и Россией

Известия07:21

Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в Кремле

Газета.Ru09:30

Песков назвал конструктивным обсуждение Украины на G20

Телеканал 360°07:40

Трамп показал стремление к конструктивному диалогу с Россией, заявил Песков

РИА Новости07:36

Кремль увидел взаимность Трампа в усилиях по нормализации отношений

РБК07:33

Песков: Россия впервые услышала взаимность со стороны Трампа

Коммерсантъ09:13

Песков: мы впервые почувствовали взаимность от Трампа

Вести.Ru06:35
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Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Музыка

Гран-при конкурса имени Чайковского получил Александр Канторов

Обновлено в 09:46
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Спорт

Vici Gaming выиграла Epicenter Major по Dota 2 в Москве

Обновлено в 14:53
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении «Ураганов» у жилых домов

Обновлено в 09:37
Происшествия

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.
Обновлено в 09:22
Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Кино

Минобороны создаст собственную киностудию

Министерство обороны РФ создаст собственную киностудию на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 06:34
Финансы

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
Обновлено в 14:13
Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша

Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
Обновлено в 13:24
Политика

Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Авто

Опубликована дата выхода нового Kia Mohave

Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Неадекватный россиянин под дождем сушил одежду на Вечном огне

В Сети появилось видео, на котором мужчина под дождем сушит одежду на Вечном огне в подмосковном Раменском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:04
Политика

Пригожин прокомментировал решение Приходько баллотироваться в Раду

Обновлено в 13:07
Футбол

Сутормин рассказал, почему выбрал «Рубин», а не «Зенит»

Обновлено в 13:34
Хоккей

НХЛ. Дзингел покинет «Коламбус»

Дзингел перешел из «Оттавы» в «Блю Джекетс» перед дедлайном. В 30 матчах за «Коламбус» набрал 13 (5+8) очков.
Обновлено в 14:10
Спорт

ИААФ обвинили в сокрытии положительных допинг-проб

Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:46
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