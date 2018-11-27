Политика

Песков: Путин вскоре выскажется по инциденту в Керченском проливе
RT на русском
04:25

Президент России Владимир Путин вскоре огласит свою позицию по инциденту в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что с самого начала президент получал исчерпывающую информацию от пограничников и соответствующих ведомств.
RT на русском04:25
Дмитрий Песков
Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным. Для президента это очень серьезный вопрос. Он с самого начала получал информацию. Когда время придет, президент даст все необходимые объяснения. В том числе у него будет в Аргентине общение со СМИ.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 04:07

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