Песков: Путин пока не собирается в НормандиюРоссийская газета 13:48

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников. Пока в планах такого визита нет.

Песков: Путин пока не собирается в Нормандию

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