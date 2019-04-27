Политика

Песков: Путин не спит, Путин работаетREGNUM 07:30

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пошутил, заявив, что российский лидер Владимир Путин вполне может обходится без сна и много работать. В последние несколько дней Владимир Путин много перемещался.
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Путин рассказал, что в последние дни спал по шесть часов в сутки

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Песков пошутил про сон Путина

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«Он же Путин, он не спит»: Песков — о графике президента

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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
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Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.
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Обновлено в 05:13
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
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В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

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В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

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Бензема может пропустить остаток сезона

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