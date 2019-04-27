Политика
Песков: Путин не спит, Путин работаетREGNUM 07:30
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пошутил, заявив, что российский лидер Владимир Путин вполне может обходится без сна и много работать. В последние несколько дней Владимир Путин много перемещался.
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Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Обновлено в 02:00
Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские тренды
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной
Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика
Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Неизвестный положил нож на школьную парту японского принца
Неизвестный мужчина проник в среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, являющийся единственным внуком императора Акихито и императрицы Митико.
Обновлено в 04:01
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Футбол
Агент Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак»
Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.
Обновлено в 08:59
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко
16 мигрантов-нелегалов погибли, 17 пострадали в результате ДТП в Марокко. Об этом 27 апреля сообщает агентство MAP.
Обновлено в 09:15
Технологии
Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта
Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено в 05:13
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Обновлено в 09:30
Спорт
Васильева вернется в состав сборной, если не получит дисквалификацию
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что Маргарита Васильева может вернуться в состав команды.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Вера Васильева: «У меня оборвалась любовь с другим человеком. Мне было горько»
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Футбол
Бензема может пропустить остаток сезона
Форвард «Реала» Карим Бензема может больше не сыграть в текущем сезоне.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»
Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Наука
В мировом океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов
Обновлено в 03:57
Баскетбол
ЦСКА встретится с «Реалом» в «Финале четырех» баскетбольной Евролиги
ЦСКА одержал третью победу в четвертьфинальной серии плей-офф и вышел в «Финал четырех» Евролиги, где 17 мая встретится с командой «Реал» (Мадрид, Испания), действующим чемпионом Евролиги.
Обновлено вчера в 21:14