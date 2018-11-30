Политика
Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг друга
Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг другаТАСС13:09
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп "поздоровались", но не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием. Ранее планировалось, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу, однако накануне американский лидер отменил ее.
ТАСС13:09
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с чего всё началось
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "двадцатки" не общались, но поприветствовали друг друга. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, удалось ли лидерам перекинуться парой слов.ТАСС13:09
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