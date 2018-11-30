Политика

Песков: Путин и Трамп поздоровались на саммите G20
РИА Новости
вчера в 16:00

В Москве инцидент назвали провокацией, Киев ввел военное положение в ряде регионов страны. Встреча мировых лидеров Саммит "Большой двадцатки" стартовал в пятницу в Буэнос-Айресе с рабочего заседания глав государств. Открыл его президент Аргентины Маурисио Макри.
РИА Новостивчера в 16:00

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Песков: Путин и Трамп поздоровались на саммите G20

РИА Новостивчера в 16:00

Путин и Трамп все-таки поздоровались

Lenta.ruвчера в 13:55

Кремль рассказал о поздоровавшихся на G20 Путине и Трампе

РБКвчера в 13:12

Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг друга

ТАССвчера в 13:09

Песков рассказал, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга на G20

RT на русскомвчера в 13:07

Помощник Путина сообщил, что президент РФ поздоровался с Трампом на саммите G20

Интерфаксвчера в 13:06

Ушаков заявил, что Путин и Трамп всё-таки поздоровались

Life.ruвчера в 12:42
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:23, Ашберн
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