Политика

Путин и Мэй обсудили дело СкрипалейКомсомольская правда 11:15

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей во время встречи на полях саммита лидеров G20 в Осаке.
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Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
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Латвийское бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало уголовный процесс, чтобы установить возможные факты нарушения закона со стороны экс-мэра Риги Нила Ушакова.
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Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
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Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
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Американский теннисист Сэм Куэрри вышел в финал турнира в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 680 тысяч евро.
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