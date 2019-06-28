Политика

Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело СкрипалейТАСС 07:58

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, британский премьер получила ответы на все интересующие ее вопросы.
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Песков похвалил Мэй за дружелюбие

Lenta.ru14:35
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Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
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Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась.
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Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Политика

Байден пообещал бороться с расизмом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, об этом он заявил в пятницу, выступая в Чикаго.
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Сотню человек спасли от ампутации конечностей хирурги из Воскресенска

Свыше ста человек спасли от ампутации нижних конечностей хирурги Воскресенской больницы №2 за два года, передает пресс-служба подмосковного Минздрава.
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УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
Обновлено в 11:50
Авто

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На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.
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Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
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В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
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Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест

Директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест.
Обновлено в 11:55
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Porsche показал дизайн первого электрокара Porsche Taycan

Недавно Porsche показал дизайн первого электрокара Porsche Taycan, опубликовав дизайн-скетчи.
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Футбол

«Юнайтед» хочет пригласить Ивана Ракитича

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" собирается пригласить хорватского полузащитника Ивана Ракитича, которого руководство "сине-гранатовых" оценивает приблизительно в пятьдесят миллионов евро.
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Политика

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
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Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США

Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
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Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Авто

Hyundai адаптирует седаны под клиентов

Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
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Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
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