Политика
Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело СкрипалейТАСС 07:58
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, британский премьер получила ответы на все интересующие ее вопросы.
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Шоу-бизнес
Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной
Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Свыше 2 тысяч домов оказались подтопленными в Иркутской области
Число подтопленных в ходе паводка жилых домов в Иркутской области увеличилось до 2392, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Эриксен подыскивает дом в Мадриде
Футболист начал поиски дома в столице Испании, сообщает датское издание Fyens. Ранее сообщалось, что Эриксена намерен подписать «Реал».
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк
Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась.
Обновлено в 13:42
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика
Байден пообещал бороться с расизмом в США
Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, об этом он заявил в пятницу, выступая в Чикаго.
Обновлено в 17:25
Здоровье
Сотню человек спасли от ампутации конечностей хирурги из Воскресенска
Свыше ста человек спасли от ампутации нижних конечностей хирурги Воскресенской больницы №2 за два года, передает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Обновлено в 05:20
Авто
УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
Обновлено в 11:50
Авто
Дрифтовый Ferrari получил 1200-сильный двигатель от Nissan GT-R
На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено в 09:49
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
Происшествия
Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест
Директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест.
Обновлено в 11:55
Авто
Porsche показал дизайн первого электрокара Porsche Taycan
Недавно Porsche показал дизайн первого электрокара Porsche Taycan, опубликовав дизайн-скетчи.
Обновлено в 15:29
Футбол
«Юнайтед» хочет пригласить Ивана Ракитича
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" собирается пригласить хорватского полузащитника Ивана Ракитича, которого руководство "сине-гранатовых" оценивает приблизительно в пятьдесят миллионов евро.
Обновлено в 16:13
Политика
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Гаджеты
Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
Обновлено в 10:50
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряков
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Авто
Hyundai адаптирует седаны под клиентов
Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено в 16:53
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50