Политика
Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело СкрипалейТАСС 07:58
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, британский премьер получила ответы на все интересующие ее вопросы.
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Музыка
Фестиваль джаза «Свинг белой ночи» стартовал в Петербурге
В пятницу вечером Санкт-Петербурге стартовал XXVI Фестиваль джаза «Свинг белой ночи».
Обновлено в 15:49
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Политика
МИД Грузии отказался гарантировать безопасность россиян
Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам.
Обновлено в 05:34
Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Путешествия
Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам
Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Авто
Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии
Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.
Обновлено в 10:25
Космос
Российские космонавты выйдут в открытый космос в ноябре
Космонавты из РФ выйдут в открытый космос 20 ноября 2019 года.
Обновлено в 03:48
Экономика
МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка
Форум пройдет в Санкт-Петербурге в третий раз и за это время успел зарекомендовать себя как уникальная дискуссионная площадка, способствующая развитию межгосударственного сотрудничества на уровне бизнес сообщества, научных кругов и органов государственной власти, а также выработке решений для дальнейшего использования ресурсов Мирового океана.
Обновлено в 09:56
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака
Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 17:01
Политика
Байден пообещал бороться с расизмом в США в случае победы на выборах
Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Олег Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям
Олег Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:34
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Общество
Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге
Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено в 17:54
Музыка
Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Общество
Что нужно знать о Нижегородском районе перед покупкой квартиры?
Сегодня GiperNN открывает серию публикаций о районах Нижнего Новгорода для тех, кто в ближайшем будущем планирует приобрести здесь квартиру.
Обновлено в 07:48
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Минобороны России намерено создать оружие с искусственным интеллектом
Обновлено в 05:25
Космос
Плесень сможет выжить в условиях открытого космоса
Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.
Обновлено в 09:16