Политика

Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело СкрипалейТАСС 07:58

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, британский премьер получила ответы на все интересующие ее вопросы.
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Песков отметил дружелюбие Мэй

Взгляд.ру13:35

В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

Газета.Ru13:21

Песков заявил о дружелюбной Мэй во время встречи с Путиным в Осаке

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Песков: Путину импонировал дружелюбный настрой Мэй

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В Кремле оценили переговоры Путина и Мэй

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Песков: российской стороне импонировал дружелюбный настрой премьера Великобритании

ТАСС13:45

Песков похвалил Мэй за дружелюбие

Lenta.ru14:35
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Музыка

Фестиваль джаза «Свинг белой ночи» стартовал в Петербурге

В пятницу вечером Санкт-Петербурге стартовал XXVI Фестиваль джаза «Свинг белой ночи».
Обновлено в 15:49
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Политика

МИД Грузии отказался гарантировать безопасность россиян

Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам.
Обновлено в 05:34
Авто

В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года

Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Барабанщик трибьют-группы Korn пережил инсульт во время концерта

Обновлено в 19:23
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Путешествия

Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам

Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Авто

Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии

Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.
Обновлено в 10:25
Космос

Российские космонавты выйдут в открытый космос в ноябре

Космонавты из РФ выйдут в открытый космос 20 ноября 2019 года.
Обновлено в 03:48
Экономика

МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка

Форум пройдет в Санкт-Петербурге в третий раз и за это время успел зарекомендовать себя как уникальная дискуссионная площадка, способствующая развитию межгосударственного сотрудничества на уровне бизнес сообщества, научных кругов и органов государственной власти, а также выработке решений для дальнейшего использования ресурсов Мирового океана.
Обновлено в 09:56
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 17:01
Политика

Байден пообещал бороться с расизмом в США в случае победы на выборах

Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес

Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации

Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Олег Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям

Олег Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:34
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Общество

Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге

Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено в 17:54
Музыка

Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Общество

Что нужно знать о Нижегородском районе перед покупкой квартиры?

Сегодня GiperNN открывает серию публикаций о районах Нижнего Новгорода для тех, кто в ближайшем будущем планирует приобрести здесь квартиру.
Обновлено в 07:48
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Минобороны России намерено создать оружие с искусственным интеллектом

Обновлено в 05:25
Космос

Плесень сможет выжить в условиях открытого космоса

Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.
Обновлено в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
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