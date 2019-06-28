Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительнымФАН 13:45

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В эфире телеканала «Россия 24» Песков прокомментировал прошедшую на полях саммита G20 в Осаке встречу Путина и Мэй.
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Песков отметил дружелюбие Мэй

Взгляд.ру13:35

Песков похвалил Мэй за дружелюбие

Lenta.ru14:35

В Кремле оценили переговоры Путина и Мэй

RT на русском13:45

Песков: Путину импонировал дружелюбный настрой Мэй

РЕН ТВ13:48

Песков заявил о дружелюбной Мэй во время встречи с Путиным в Осаке

РБК13:48

Песков: российской стороне импонировал дружелюбный настрой премьера Великобритании

ТАСС13:45

В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

Газета.Ru13:21
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»

Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:40
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения

28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения - певице исполняется 53 года.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 15:24
Политика

В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана

Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.
Обновлено в 16:36
Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Хоккей

«Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо»

"Вашингтон" обменял нападающего Андре Бураковски в "Колорадо", сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 15:19
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Макрон приветствовал Путина по-русски

Обновлено в 10:52
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Обновлено в 16:10
Общество

Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»

Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Музыка

Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой

В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
Обновлено в 12:16
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Технологии

Американским военным выдадут универсальную защиту от радиации и гриппа

По задумке, должен быть найден специальный стимулятор, который усилит естественную защиту организма с помощью программируемой модуляции экспрессии генов.
Обновлено в 13:41
Политика

Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США.
Обновлено в 02:16
Экономика

Россия продлила на полгода нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии

Правительство России продлило на полгода - до конца 2019 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии, включая овощи, фрукты и вино, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:47
Футбол

Белорусская федерация футбола высказалась об идее расширения РПЛ

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:01
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Тольятти застрелен директор клуба «Ахмат»

Обновлено в 04:04
Футбол

«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»

Обновлено в 14:22
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Футбол

«Милан» отреагировал на исключение из еврокубков

"Милан" согласился с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отстранить клуб от выступления в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушения финансового фэйр-плей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел

На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Дом Аниты Цой затопило из-за ливней

Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
Политика

Мантуров озвучил сроки испытаний МС-21 с российским двигателем

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.
Обновлено в 05:45
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