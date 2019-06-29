Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат»РИА Новости вчера в 21:08

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили Украину и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат»

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