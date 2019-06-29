Политика
Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат»РИА Новости вчера в 21:08
Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили Украину и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
Обновлено в 03:11
Транспорт
В Приангарье паводок разрушил девять мостов
Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Происшествия
От колонии дали отсрочку на материнство
Эльмира Амирханова была приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Обновлено вчера в 18:16
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Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Обновлено в 07:58
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия
Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС
Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
Обновлено в 08:05
Политика
СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца
Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Поддельный iPhone XI появился в продаже
Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
Обновлено в 05:03
Кино
Появился финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В сети появился новый трейлер боевика «Хоббс и Шоу», который выпустила киностудия Universal Pictures, ролик считается спин-оффом серии фильма «Форсаж».
Обновлено в 05:24
Политика
Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора
После саммита "двадцатки" президент России Владимир Путин перешел к другой важной части визита - полноценным переговорам с японским премьером Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:49
Здоровье
В Конго жертвами вируса Эбола стали более 1550 человек
Минздрав Демократической Республики Конго отчитался о том, как спустя год после начала вспышки заражения опасным вирусом Эбола обстоят дела с заболевшими согражданами.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Футбол
Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева проводит отпуск в Сингапуре
Лера Кудрявцева впервые после декрета отправилась в отпуск. Телезвезда решила посетить Сингапур, где встретилась со своими подругами.
Обновлено в 06:40
Автоспорт
Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции
Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге
Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Экономика
Власти возьмут под контроль расходы россиян
Как сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина, Минэк рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц.
Обновлено 27 июня в 11:52
Здоровье
Эксперты рассказали, кому не стоит носить линзы
Линзы рекомендуется обрабатывать правильно. В противном случае имеется риск инфицирования глазной поверхности.
Обновлено в 04:15
Политика
Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным
Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Авто
Начались продажи нового кроссовера Avancier от Honda
Японская автомобильная компания официально объявил о старте продаж новой вариации купеобразного кроссовера Avancier Эксперты множество раз хвалили и презентовали этот автомобиль как главный конкурент для немецкой модели BMW X4.
Обновлено в 03:02
Футбол
МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.
Обновлено в 07:40
Общество
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
На Улан-Удэ обрушились сильные осадки
Уже несколько дней в Улан-Удэ идут сильные дожди. Во всех районах прошли мощные ливни, в результате которых размыло дороги.
Обновлено в 06:12