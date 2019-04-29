Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашалиРоссийская газета 10:50

Ранее Песков сообщал, что Кремль не приглашал глав государств на День Победы в этом году. "Нет", - сказал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая.
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Посетят ли иностранные лидеры парад Победы, ответил Песков

Газета.Ru13:50

Кремль заявил об отсутствии иностранных лидеров в Москве на 9 мая

РБК11:49

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

РИА Новости09:34

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Российская газета10:50

Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая в Москву

Свободная Пресса14:02

Иностранные лидеры не приедут в Москву на торжества в честь Дня Победы

Эхо Москвы12:30

Россия не ждёт приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Говорит Москва09:59
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Энергетика

«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца года

Обновлено в 12:32
Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Наука

Стало известно, как будет выглядеть Земля, когда растают все льды

Обновлено в 13:20
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»

Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 13:14
Кино

Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
Обновлено в 07:55
Футбол

Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“ на 150 лет»

Мауро хочет остаться, это его выбор. Если Спаллетти останется в "Интере" на 100 лет, то Мауро - на все 150.
Обновлено в 04:10
Политика

Болтон обсудил ситуацию в Арктике с главой МИД Швеции

Болтон подчеркнул, что очень рад, что США имеют такого сильного партнёра в Швеции.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Кино

Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Игры

Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания

Обновлено в 10:58
Происшествия

Актера из фильма об итальянских бандитах ранили ножом в Неаполе

Актера украинского происхождения Артема Ткачука, снявшегося в криминальной драме «Пираньи Неаполя», ранили ножом в этом же городе.
Обновлено в 14:28
Футбол

Газзаев напомнил об идее объединить чемпионаты РФ и Украины

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев напомнил об идее объединённого чемпионата России и Украины по футболу.
Обновлено в 12:54
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Полицию Шри-Ланки предупреждали о готовящихся терактах за 12 дней

Глава разведки Шри-Ланки предупредил начальника полиции о готовящихся терактах за 12 дней, но тот проигнорировал эту информацию, передает The New York Times.
Обновлено в 14:18
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения

Обновлено в 10:15
Технологии

Эксперт по кибер-безопасности не исключает хакерскую атаку в момент подсчета зрительских голосов в финале шоу «Голос. Дети»

Победительницей в результате зрительского голосования с большим отрывом стала дочка Алсу Микелла. За нее отдали голоса 56,5 % зрителей.
Обновлено в 14:23
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Общество

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Финансы

Прогноз результатов ММК за I кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 7% к/к

Чистая прибыль сократится, по нашим прогнозам, на 7% к/к, до 229 млн долл.
Обновлено в 06:34
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