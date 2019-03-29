Политика
Песков: Кремль следит за ситуацией в ИнгушетииЭто Кавказ 05:59
Ситуация с идущими в Ингушетии митингами требует внимания, в Кремле следят за происходящим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Вы говорите об отдельном происшествии, которым занимаются правоохранительные органы. Ну это опять же не вопрос для Кремля. Мы получаем соответствующую информацию и внимательно следим за тем, что происходит в республике.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭхо Москвы 06:00
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