Песков: Кремль следит за ситуацией в ИнгушетииЭто Кавказ 05:59

Вы говорите об отдельном происшествии, которым занимаются правоохранительные органы. Ну это опять же не вопрос для Кремля. Мы получаем соответствующую информацию и внимательно следим за тем, что происходит в республике.

Ситуация с идущими в Ингушетии митингами требует внимания, в Кремле следят за происходящим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: Кремль следит за ситуацией в Ингушетии

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