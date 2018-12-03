Политика

Песков: Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны
Коммерсантъ
14:29

Телеведущий Сергей Брилев, который имеет кроме российского и гражданство Великобритании, возможно, покинет Общественный совет при Министерстве обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Коммерсантъ14:29
Дмитрий Песков
Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 12:21
с чего всё началось

Песков: Брилев, возможно, покинет Общественный совет при Минобороны

Песков отдельно отметил, что наличием гражданства Великобритании Брилев не нарушил закон, "потому что не является госслужащим".
ТАСС12:21

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Песков: Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны

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Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам.
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