Политика
Первым вице-премьером Забайкалья стал Евгений ОрачевскийREGNUM вчера в 20:52
Бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края. Об этом врио главы Забайкалья Александр Осипов сообщил 4 марта на оперативном совещании с краевыми властями.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика
Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России
Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В ЕАО проверят информацию о «самообслуживании» в моргах
Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Транспорт
Выхлопную трубу заткнут новым штрафом
К октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено вчера в 17:06
Спорт
Биатлонисту Поршневу тяжело далась индивидуальная гонка на Универсиаде
Российский биатлонист Никита Поршнев с трудом пробежал индивидуальную гонку на Всемирных студенческих играх в Красноярске.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Орске убит замдиректора городских электросетей
В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32
Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможной полной потере газового транзита
Глава национальной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уверен, что украинская газотранспортная система станет невостребованной после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире
Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
Экономика
Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов
Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Политика
Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети
Обновлено вчера в 23:03
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс»
"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Глава департамента Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»
Сотрудник госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой».
Обновлено в 04:04
Политика
Захарова назвала «трагикомической» годовщину дела Скрипалей
Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знали Скрипалей.
Обновлено в 04:07
Общество
Восьмого марта в московском регионе потеплеет до плюс 8
Собеседник агентства добавил, что оттепель продолжится, как минимум, до 9 марта - в субботу в столичном регионе ожидается местами до 9 градусов тепла.
Обновлено в 03:38
Политика
На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция
Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
Обновлено вчера в 14:35
Энергетика
Украина снизила импорт газа из Европы на 20% с начала года
В январе — феврале 2019 года Украина снизила импорт природного газа из Европы на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 02:48
Общество
В Чечне появится «женское такси»
Обновлено вчера в 15:42
Экономика
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Медведев назначил Татьяну Костареву замглавы Минстроя
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 03:15
Политика
Путин принял приглашение посетить Катар
Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Катар, сроки визита будут согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Замначальника УМВД Бердска задержали по делу о продаже вещдоков
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей с пробегом в Москве
Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые популярные автомобили с пробегом в Москве.
Обновлено в 04:16
Общество
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Блогер удалил репост видео с похорон криминального авторитета по требованию МВД
Блогер Виктор Торопцев из Амурска удалил репост видео с похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина после достигнутой с МВД в досудебном порядке договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Хабаровского края.
Обновлено в 03:53
Музыка
Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Болтон предостерёг от попыток помешать возвращению Гуаидо в Венесуэлу
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил ответом Вашингтона в случае попыток помешать безопасному возвращению главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в страну.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено вчера в 10:08
Технологии
«Мир» запустил в России мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay
Платежная система «Мир» запустила на территории нашей страны мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек
Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.
Обновлено вчера в 23:31