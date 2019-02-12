Политика
Первым вице-премьером Забайкалья стал Евгений ОрачевскийREGNUM вчера в 20:52
Бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края. Об этом врио главы Забайкалья Александр Осипов сообщил 4 марта на оперативном совещании с краевыми властями.
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Политика
Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России
Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг
Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Экономика
Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов
Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Экономика
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В Сети появились видео разрушений после торнадо в США
В Сети появились несколько видеозаписей, на которых можно увидеть последствия торнадо, прошедшего в американских штатах Алабама и Джорджия.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Москве по фактам самостроя возбуждено 10 уголовных дел
В Москве по фактам появления самостроя возбуждено десять новых уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры столицы Людмилу Нефёдову.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире
Обновлено в 02:27
Политика
Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Болтон пригрозил тем, кто против возвращения Гуаидо в Венесуэлу
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Познер объяснил бедность россиян отставанием от Запада на 40 лет
Телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что бедность жителей России связана с отставанием в сегменте производительности труда от стран «Большой семерки» на 40 лет.
Обновлено в 01:48
Общество
Болельщицу на Универсиаде увезли в роддом с соревнований по керлингу
Болельщицу увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Политика
Глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита
Газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».
Обновлено вчера в 17:49
Спорт
Сергей Устюгов: «Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают»
В большом интервью "СЭ" Устюгов объяснил, как относится к этим результатам, поделился планами на будущее, жестко высказался о лишних людях в сборной России, прояснил свое отношение к Дмитрию Губерниеву и назвал лыжника, с кем бы подрался по правилам ММА.
Обновлено в 01:30
Политика
На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ
В Тернопольской области члены экстремистского движения "Правый сектор"* и сторонники "новой церкви" Украины избили прихожан канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Общество
Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз
Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Транспорт
РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы
Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Следовательница написала заявление об избиении полицейским
МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Спорт
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке на Универсиаде
Российская биатлонистка Наталья Гербулова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:36
Общество
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
Институт Генплана использовал данные операторов при доработке Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров в 2017 – 2018 гг. А когда разрабатывали территориальную схему Троицкого и Новомосковского округов Москвы, по аналитике операторов удалось скорректировать (увеличить) данные о количестве жителей и работающих в новой Москве, вспоминает представитель института.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников
Страшный инцидент произошел во время матча третьего по силе турецкого дивизиона между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор".
Обновлено в 01:31
Политика
В США предложили противодействовать «российскому влиянию» в Венесуэле
В конгресс США внесён законопроект с требованием оценить угрозу «российского влияния» на Венесуэлу и разработать стратегию противодействия.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Рубль умеренно растет к доллару и евро на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Заместителя директора городских электросетей убили в Орске
Замдиректора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" Дмитрия Шевелева нашли убитым в Оренбургской области.
Обновлено в 02:45
Экономика
АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков»
В начале 2018 г. «Аква инвест» стал владельцем завода в Ставропольском крае, затем вместе с подконтрольной государству компанией «Кавминкурортресурсы» (КМКР; крупнейший недропользователь в Кавказских Минеральных Водах) создал компанию «Холдинг аква», которая стала при участии еще одного крупного недропользователя – «Холод розлива» выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу у роддома в Санкт-Петербурге
Издание «Петербургский дневник» уточняет, что инцидент произошел возле родильного дома № 9. Водитель автомобиля, личность которого не установлена, выстрелил в лицо жертвы из газового пистолета.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера
Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе Москвы
МОСКВА, 4 марта. / ТАСС/. Автомобиль сбил двух пешеходов на улице Обручева на юго-западе Москвы.
Обновлено в 01:32