Политика

Первым вице-премьером Забайкалья стал Евгений ОрачевскийREGNUM 20:52

Бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края. Об этом врио главы Забайкалья Александр Осипов сообщил 4 марта на оперативном совещании с краевыми властями.
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Экс-глава минэкономразвития Приангарья стал вице-премьером Забайкалья

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