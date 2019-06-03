Музыка
Первым рэпером-миллиардером стал Jay-ZiReactor 16:47
Американская рэп-звезда Jay-Z стал первым хип-хоп артистом, чье состояние превысило один миллиард долларов. Об этом сообщает издание Forbes.
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Американский исполнитель Jay Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает журнал Forbes в понедельник, 3 июня.Известия16:11
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