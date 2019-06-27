Общество

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волюКоммерсантъ 06:43

Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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Как сообщает пресс-служба
 Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), перед выпуском ветеринары взяли у животных необходимые анализы, которые показали, что косатки и белухи здоровы.
Российская газета05:50

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Первую группу косаток и белух отпустили на волю в Хабаровском крае

Общественное телевидение России06:20

Первые косатки и белухи из «китовой тюрьмы» отпущены на волю

Вести.Ru06:04

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Известия05:47

Первую группу косаток и белух выпустили из «китовой тюрьмы» в Приморье

РЕН ТВ05:15

В Хабаровском крае выпустили на волю часть косаток и белух

РИА Новости05:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
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