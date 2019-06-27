Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волюКоммерсантъ 06:43
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), перед выпуском ветеринары взяли у животных необходимые анализы, которые показали, что косатки и белухи здоровы.Российская газета05:50
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Первую группу косаток и белух отпустили на волю в Хабаровском крае
Общественное телевидение России06:20
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